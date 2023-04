I fatti del giorno - Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inflazione: Bankitalia, attese in calo al 6,4 per cento sui 12 mesi - Le attese sull’inflazione al consumo si sono ridotte su tutti gli orizzonti temporali, attestandosi al 6,4 per cento sui 12 mesi e al 5,3 e 4,8 per cento sugli orizzonti rispettivamente a due anni e tra tre e cinque anni. È quanto emerge dall’indagine sulle aspettative di inflazione e crescita della Banca d’Italia. Sebbene i prezzi di vendita abbiano continuato a crescere a ritmi sostenuti nell’ultimo anno, per la prima volta dalla fine del 2020 – riferisce la Banca d’Italia – le imprese ne prefigurano un rallentamento nei prossimi 12 mesi in tutti i comparti, ad eccezione di quello dell’edilizia residenziale. (Rin)