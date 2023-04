Giustizia: Cisl Fp, giudice di pace di Roma verso la paralisi mancano mezzi e personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Senza nuovi ingressi di personale l'Ufficio del Giudice di Pace di Roma andrà inesorabilmente verso la paralisi. Sulle gravissime carenze di personale, la Cisl Fp Roma Capitale Rieti, mobilitata da mesi sulla vertenza, lancia l'allarme e scrive al presidente del Tribunale. "Con una scopertura degli organici che arriva a un terzo del totale, con quattro direttori su quattro che mancano all'appello, il 60 per cento in meno di cancellieri esperti, il 40 per cento di ausiliari e buchi consistenti anche tra gli assistenti e gli operatori giudiziari, l'Ufficio è in ginocchio", denuncia Marco Sozzi, coordinatore territoriale Cisl Fp della Giustizia. "Il primo avamposto di legalità della Capitale non sarà in grado di celebrare le udienze penali, di gestire i servizi di cancelleria e di assicurare i servizi amministrativo-contabili". (segue) (Com)