Giustizia: Cisl Fp, giudice di pace di Roma verso la paralisi mancano mezzi e personale (2)

- "La situazione è destinata a peggiorare con i prossimi pensionamenti e di fronte a questo l'amministrazione centrale della Giustizia oppone solo disinteresse e disconoscimento", rincara il sindacalista. "Tanto che dei 2.700 cancellieri e dei 2.080 operatori giudiziari assunti dal ministero tra il 2021 e il 2022, nessuna assegnazione è stata fatta al Giudice di Pace. Essendo peraltro questo escluso dai progetti del Pnrr, che ha previsto migliaia di assunzioni per la Giustizia, l'Ufficio non ha potuto contare su alcuna nuova unità. Ciò vuol dire che si è deliberatamente scelto di sacrificare il servizio e con esso i pochi lavoratori rimasti, che da soli si stanno sobbarcando carichi di lavoro insostenibili". "Ci sono settori che già oggi non riescono a garantire l'apertura quotidiana. Nel settore penale la condizione è gravissima, i colleghi ancora in servizio, al fine di garantire le udienze, vengono sottoposti a turnazioni di lavoro massacranti e nonostante questo si procede a stento. Mentre nel settore civile la situazione non è da meno", spiega ancora Sozzi. (segue) (Com)