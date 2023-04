Giustizia: Cisl Fp, giudice di pace di Roma verso la paralisi mancano mezzi e personale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con casi estremi come il Ruolo generale, che la riforma Cartabia ha gravato di nuove competenze, dove sono in servizio solo quattro unità di personale e dove la mancata digitalizzazione porta a registrare quotidianamente file interminabili di avvocati e cittadini. Qui si lavora a ciclo continuo, ogni giorno e senza riconoscimento degli straordinari, fino a terminare la coda. E basta un malfunzionamento del sistema informatico, come quello accaduto alla fine di marzo, per creare un accumulo di migliaia di procedimenti da iscrivere a ruolo che, in assenza di risorse umane, resta senza soluzione. Così come all'Ufficio sentenze di via Teulada, dove un funzionario, un assistente e due ausiliari devono occuparsi di quasi 25mila provvedimenti in entrata e di altrettante pubblicazioni", prosegue ancora Sozzi. (segue) (Com)