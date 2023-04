Giustizia: Cisl Fp, giudice di pace di Roma verso la paralisi mancano mezzi e personale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E dove nonostante l'attivazione di una task force che non ha risolto la situazione, come in tutto l'Ugp si lavora ormai in una cronica condizione stress fisico e psicologico, che rischia di influire negativamente sulla salute, sulla qualità del lavoro e sulla soddisfazione professionale già notoriamente provata dalla negazione del diritto alla carriera (giuridica ed economica) imposta da una amministrazione matrigna che continua ad ignorare le legittime aspettative del proprio personale", conclude Sozzi. "Per questo chiediamo una soluzione immediata con nuove unità di personale a copertura di tutti i posti vacanti", conclude il coordinatore territoriale Giustizia della Cisl Fp. "Occorre un interpello straordinario, così come previsto dall'accordo sulla mobilità interna del 2020, e nuove assunzioni. In assenza di risposte, siamo pronti a tutte le iniziative necessarie a ripristinare organici e buon funzionamento dell'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, nell'interesse dei lavoratori, dei cittadini e della Capitale". (Com)