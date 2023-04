Germania: produzione industriale aumentata del 2 per cento a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale della Germania è aumentata a febbraio scorso del 2 per cento su base mensile e dello 0,6 per cento rispetto allo stesso mese del 2022. È quanto comunicato dall'Ufficio federale di statistica (Stba), che ha inoltre corretto al rialzo il dato di gennaio dal 3,5 al 3,7 per cento. Per l'ente, il declino subito dalla produzione industriale alle fine del 2022, con un -2,4 per cento su base mensile a dicembre, è stato “più che compensato”. Un contributo importante a questa ripresa è stato fornito dal settore automobilistico con un +7,6 per cento su base mensile. Nell'edilizia, l'incremento è stato dell'1,5 per cento, nel comparto manifatturiero del 2,4 per cento. L'energia ha, invece, subito una contrazione dell'1,1 per cento. Secondo il ministero dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, i risultati dimostrano la forza dell'industria nel primo trimestre del 2023. Inoltre, per il dicastero, “il fatto che la sia notevolmente aumentata anche la produzione nei rami dell'industria ad alta intensità di energia indica che la crisi energetica potrebbe aver toccato il fondo”. Ad esempio, nella chimica si registra un +3,2 per cento e nella lavorazione dell'olio minerale un +6,7 per cento.(Geb)