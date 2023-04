© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan: per Pechino, incontro Tsai-McCarthy è “seria violazione” degli accordi Usa-Cina - La decisione del presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Kevin McCarthy, di incontrare la presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, ha violato gravemente gli impegni assunti con la Cina e inviato segnali errati ai “separatisti promoventi l’indipendenza” dell’isola. È quanto si legge in un comunicato pubblicato oggi dal comitato Affari esteri dell’Assemblea nazionale del popolo (Anp), la massima istituzione legislativa della Cina. “A dispetto della forte opposizione di Pechino e delle sue formali proteste, McCarthy ed altri esponenti del Congresso hanno scelto di incontrare Tsai durante il suo transito negli Usa. Queste iniziative hanno gravemente violato il principio della Cina unica e le disposizioni dei tre comunicati congiunti siglati da Washington e Pechino, le norme che disciplinano le relazioni internazionali, e la sovranità e l’integrità territoriale della Cina”, recita la nota. Citando la legge anti-secessione, il documento chiarisce che ogni azione diretta a minare la riunificazione nazionale o a “servirsi di Taiwan per contenere lo sviluppo della prima potenza asiatica" saranno trattati a norma di legge. La “connivenza con le forze separatiste promoventi l'indipendenza dell'isola è destinata a fallire”, conclude il documento. (segue) (Res)