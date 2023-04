© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: banca centrale lascia tasso chiave invariato al 6,5 per cento - Il Comitato di politica monetaria della Reserve Bank of India (Rbi) ha votato all'unanimità la conferma del tasso repo di riferimento al 6,5 per cento, sorprendendo gli economisti che prevedevano un ulteriore intervento al rialzo. La banca centrale ha interrotto così una serie di sei aumenti consecutivi. La maggior parte degli economisti prevedeva un ulteriore aumento del tasso chiave di 25 punti base in considerazione del tasso di inflazione core, che in India si mantiene da 17 mesi consecutivi sopra la soglia del 6 per cento. (Res)