Pnrr: Battilocchio (FI), Italia saprà vincere la sfida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piano nazionale di ripresa e resilienza "rappresenta un'opportunità irripetibile per il nostro Paese, nasce dall'azione sinergica tra i vari governi che si sono succeduti e la commissione europea: sono certo che l'Italia riuscirà ad utilizzare bene queste risorse, sulla base di progetti sui quali, come ha confermato anche il commissario Gentiloni, ci sono margini per rimodulazioni. Sulla stessa linea oggi anche il ministro delle Finanze francese, Gabriel Attal". Lo ha affermato Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e responsabile nazionale del settore elettorale di FI, intervenendo a Isoradio. "Giusto, se necessario, ridiscutere alcuni aspetti con la commissione europea che, tra l'altro, ha già approvato la revisione dei piani per tre Paesi (Lussemburgo, Germania e Finlandia) - ha aggiunto il parlamentare -. D'altronde stiamo parlando di progetti impostati nel pieno dell'emergenza Covid e prima del conflitto russo-ucraino: Forza Italia ha sempre sostenuto la necessità di una flessibilità, per adattare al meglio le risorse alle reali esigenze del Paese ed oggi confermiamo questa posizione di buonsenso. Il governo sta lavorando bene in questo delicato e nodale dossier: l'Italia saprà vincere la sfida".(Rin)