Roma: costituita sezione Anpi nella sede locale della Cgil

- È stata costituita una sezione Anpi nella sede della Cgil di Roma e Lazio. In una nota il sindacato spiega: "Rafforziamo l'impegno comune con l'Anpi Roma per la pace, per la democrazia e per la giustizia sociale , promuovendo la formazione di sezioni nei luoghi di lavoro di tutto il Lazio aperte a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori che si riconoscono nei valori dell'antifascismo e della Costituzione. Oggi più che mai, nella drammatica situazione generata dalle ondate di crisi economica e sociale, dalla pandemia, dalla guerra - continua la nota - dobbiamo dar forza l'impegno comune per la piena attuazione della Costituzione, nata dalla Resistenza, per rimettere al centro le persone e i loro diritti, dentro e fuori i luoghi di lavoro. Come ogni anno, questo 25 aprile, saremo al fianco dell'Anpi nelle iniziative in tutto il territorio regionale e a Roma, alle ore 10, a largo Bompiani, per arrivare in corteo a Porta San Paolo". (Com)