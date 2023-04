Roma: armati di coltello e forbici rapinavano coetanei, fermati tre adolescenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scandagliando le banche dati hanno infatti scoperto, dal novembre dello scorso anno, varie rapine simili: i sospettati avvicinavano la vittima con cautela e poi, minacciandola con un coltello o delle forbici puntate molto spesso alla gola, la costringevano a consegnare, oltre ai soldi, anche gli oggetti di valore. Durante le indagini, condotte in maniera certosina con il coordinamento della Procura specializzata, sono state guardate anche centinaia di ore di registrazioni delle telecamere a circuito chiuso, che hanno contribuito all'individuazione di 3 minorenni, nonché alla ricostruzione dei singoli eventi ed a stabilire i vari ruoli assunti dagli indagati nei fatti per i quali si procede. Gli elementi raccolti dai poliziotti hanno consentito al pm di via dei Bresciani di chiedere ed ottenere dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Roma una misura cautelare a carico dei 3 indagati. Sono stati gli stessi poliziotti del commissariato Appio ad eseguire l'ordinanza collocando i 3 minori in comunità, così come prescritto dal Giudice. (Rer)