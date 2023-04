Lavoro: grande partecipazione al tour nazionale Ugl "La sicurezza è il tuo futuro"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è concluso il tour nazionale Ugl "La sicurezza è il tuo futuro", organizzato dal sindacato e che ha toccato le seguenti città Roma, Firenze, Bologna, Genova, Torino e Milano, per presentare i dati emersi dal Report 2022 Ugl "La Sicurezza nei e sui luoghi di lavoro". L'obiettivo è stato quello di sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sull'importanza di implementare una cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro. "Le misure finora adottate non hanno contribuito a ridurre l'impatto umano e sociale derivante dagli incidenti sul lavoro. Nel 2022 - ha commentato Paolo Capone, segretario generale Ugl - sono stati 1090 gli infortuni con esito mortale registrati dall'Inail. Si tratta di una media di 90,83 decessi al mese, 2,98 al giorno. Numeri inaccettabili -ha sottolineato - che fotografano un fenomeno allarmante. Non è possibile qualificare la strage in atto nei luoghi di lavoro come mera fatalità. È necessario aumentare i controlli e rafforzare la prevenzione. Al contempo, è prioritario investire nella formazione dei lavoratori, dei datori di lavoro e delle altre figure professionali con il fine, inoltre, di superare la logica formale e documentale che, troppo spesso, ha privilegiato gli aspetti burocratici invece di quelli pratici. La formazione andrebbe, altresì, estesa a tutti i livelli, partendo dalla scuola". (segue) (Rin)