Lavoro: grande partecipazione al tour nazionale Ugl "La sicurezza è il tuo futuro" (2)

- "Fra le proposte di legislatura – ha chiosato il sindacalista – vi è quella di arrivare all'istituzione di una Procura nazionale per il perseguimento dei reati connessi al mancato rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Contemporaneamente, serve potenziare la dotazione di personale ispettivo e rendere immediatamente accessibili tutte le banche dati, sia per finalità di controllo sia per permettere di studiare meglio il fenomeno degli infortuni, così da intervenire sulle diverse tipologie e per settore produttivo". "Serve, inoltre, una forte mobilitazione sul territorio per abbattere il dramma delle morti sul lavoro", ha proseguito Capone. Secondo il sindacalista: "Occorre un deciso impegno delle Regioni, per quanto di loro competenza, a iniziare da un rafforzamento dei controlli a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche attraverso il coinvolgimento degli enti locali, fondamentali per intercettare il lavoro sommerso nel commercio, nell'edilizia e nell'agricoltura. Sempre le Regioni sono decisive sul versante della formazione, sia iniziale che nel corso della vita professionale dei lavoratori e delle lavoratrici. È altresì necessario – ha concluso – rendere strutturali, stabili e costanti i momenti di confronto con i sindacati e le associazioni datoriali". (Rin)