Nord Macedonia: ministero Esteri, Bulgaria non sarà coinvolta in modifiche costituzionali

- Il processo di modifica costituzionale è una questione interna della Macedonia del Nord e non vi è alcuna possibilità per la Bulgaria di essere coinvolta. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri di Skopje dopo che il capo della diplomazia bulgara Nikolaj Milkov aveva comunicato all'omologo macedone, Bujar Osmani, che Sofia desidera unirsi al processo di modifica della Costituzione della Macedonia del Nord al fine di includervi i bulgari che vivono nel Paese. "L'Assemblea prenderà tale decisione in modo sovrano e in conformità con gli interessi dei cittadini della Macedonia del Nord e in tale contesto non vi è alcuna possibilità o volontà politica volta all'inclusione di cittadini e istituzioni dall'estero, anche dalla Bulgaria", riporta la nota. Nel luglio dello scorso anno a Bruxelles la Macedonia del Nord ha avviato la prima fase dei negoziati con l'Ue, la quale prevede uno screening che dovrebbe concludersi entro novembre; la condizione per la seconda conferenza intergovernativa è l'apertura del capitolo sull'inclusione della minoranza bulgara nella Costituzione del Paese. (Seb)