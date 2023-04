Germania: proseguono gli attacchi informatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue l'ondata di attacchi informatici Ddos che sta investendo la Germania dal 4 aprile, imputati ad hacker filorussi. Dopo i siti web di governi e polizia di Sassonia-Anhalt, Bassa Sassonia, Brandeburgo e Meclemburgo-Pomerania anteriore e Brandeburgo, sono stati colpiti quelli di Berlino, Schleswig-Holstein, Saarland e Turingia. Come riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”, nella giornata del 4 aprile, è stata oggetto di due attacchi Ddos la piattaforma web per la ricostruzione dell'Ucraina, allestita dal ministero per la Cooperazione economica e lo sviluppo tedesco. I responsabili sarebbero da individuare nel gruppo di hacker filo-russi Killnet, che avevano già annunciato su Telegram l'intenzione di colpire. La piattaforma per la ricostruzione dell'Ucraina ha come obiettivo sostenere l'impegno della Germania per il Paese aggredito dalla Russia. A tal fine, il sito web intende fungere da primo punto di contatto per riunire le parti interessate che desiderano lavorare alla ricostruzione dell'ex repubblica sovietica. Il portale è stato colpito da attacchi informatici già al suo lancio in rete, avvenuto il 27 marzo scorso. Tuttavia, le incursioni del 4 aprile sarebbero state “particolarmente gravi” sebbene, secondo quanto comunicato dal ministero della Cooperazione economica e dello Sviluppo, siano state “respinte con successo”. In precedenza, Killnet aveva effettuato attacchi Ddos contro la Polizia federale (Bpol) e l'Ufficio federale di polizia criminale (Bka), nonché contro le forze dell'ordine di diversi Laender. Killnet ha, infine, colpito il Bundestag, il ministero della Difesa di Berlino e il sito web del cancelliere Olaf Scholz allestito dal Partito socialdemocratico tedesco (Spd). (Geb)