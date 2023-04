Terremoto: Foti (Fd’I), onore alle vittime L'Aquila, ora completamento ricostruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattordici anni fa, nella notte tra il 5 e il 6 aprile 2009, una scossa di 5.8 gradi della scala Richter colpì il capoluogo abruzzese. “Oggi piangiamo e onoriamo il ricordo di 309 vittime di quel devastante terremoto che ha distrutto L'Aquila”. Così, in una nota, Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. “Una città che, con determinazione e fierezza, si sta rialzando da quella tragedia. Una rinascita avvenuta tra non poche difficoltà. Le semplificazioni burocratiche e amministrative promesse dal governo Meloni saranno fondamentali per assicurare a tutto il territorio aquilano le risorse necessarie per il completamento di una ricostruzione attesa da troppi anni", aggiunge Foti. (Rin)