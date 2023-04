Pnrr: Paita (Azione-Iv), spero che non si stia perdendo tempo per poltrone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ora il governo cerca di rimettere in discussione la governance del Pnrr. Mi auguro che non si stia perdendo tempo solo per una questione di poltrone". Lo ha detto la presidente del gruppo Azione-Italia viva al Senato, Raffaella Paita, a Isoradio. "Il rischio che questi 200 miliardi circa, che l'Europa ci ha dato, non possano essere spesi è concreto e le ragioni sono da ricercare nella sciagurata caduta del governo Draghi e il ritardo con cui il governo Meloni ha agito per intervenire e pensare a modifiche - ha proseguito la parlamentare -. Il Terzo polo ha presentato tre proposte: togliere le risorse destinate agli stadi e metterle su progetti più utili ai cittadini. E poi, ripristinare Industria 4.0 e Italia Sicura, due provvedimenti del governo Renzi che avevano aiutato le imprese e contribuito a mettere in sicurezza i nostri territori colpiti da alluvioni e smottamenti". (Rin)