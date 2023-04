Roma: circolo Pd lavoro trasporto merci, chiediamo immediato congresso, confronto non rinviabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiediamo un immediato congresso, crediamo non sia più rinviabile confrontarci su lavoro, sviluppo e diritti, di come immaginiamo e vogliamo Roma nei prossimi anni. È quanto si legge in una nota del Circolo Pd del lavoro trasporto merci. "Non vogliamo e non possiamo rimanere fermi. Vanno coinvolte tutte le energie, - aggiunge la nota - i nostri circoli, le istanze sociali e del lavoro. Va intrapresa in maniera fattiva e da subito la svolta che si è determinata con l'elezione di Elly Schlein. Crediamo sia indispensabile rinnovare il gruppo dirigente del Pd romano fermo politicamente da anni e sempre più preda di logiche di amicizia o autoreferenziali. Vogliamo discutere delle scelte politiche e strategiche poste in essere dalla Giunta Gualtieri e non farcele calare dall'alto. Vogliamo un ampliamento del partito di Roma, di allargare e riprendere il filo delle iniziative politiche e sociali in maniera organica e complessiva e non demandarle alle sole e rarissime iniziative elettorali. Non abbiamo bisogno di un Pd romano autoreferenziale, ma di una svolta vera. E che avvenga ora". (Com)