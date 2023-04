Vaticano: Papa, senza lo Spirito la Chiesa sarebbe solo un'organizzazione religiosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco è nella Basilica vaticana per la Messa del Crisma. Durante l'Omelia, rivolgendosi ai cardinali, i vescovi, e i Ppresbiteri presenti, ha detto che senza lo Spirito "neppure la Chiesa sarebbe la Sposa vivente di Cristo, ma al più un'organizzazione religiosa; non il Corpo di Cristo, ma un tempio costruito da mani d'uomo". Francesco ha quindi esortato a non "lasciarlo fuori casa o parcheggiarlo in qualche zona devozionale", quindi rivolgendosi ancora ai sacerdoti presenti ha sottolineato: "Fratelli, senza merito, per pura grazia abbiamo ricevuto un'unzione che ci ha fatto padri e pastori nel Popolo santo di Dio". Proprio sul tema dell'Unzione il Santo Padre ha ricordato: "Gesù sapeva che da soli non ce l'avrebbero fatta e per questo promise loro il Paraclito. E fu proprio quella "seconda unzione", a Pentecoste, a trasformare i discepoli portandoli a pascere il gregge di Dio e non più sé stessi". Il Pontefice ha quindi ribadito un concetto più volte espresso in passato, vale a dire la necessità di non "inseguire il carrierismo nostro" per non scivolare nel "clericalismo". (Rin)