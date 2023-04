Roma: controlli nel centro storico, undici persone denunciate e una arrestata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della quotidiana attività di controllo del territorio della zona del centro di Roma, i carabinieri del Gruppo di Roma hanno denunciato a piede libero 11 persone per vari reati, sanzionato amministrativamente 11 persone e ispezionato 2 esercizi commerciali in cui sono state riscontrate violazioni. Due cittadini peruviani di 46 e 47 anni sono stati denunciati dai Carabinieri perché trovati in possesso di uno smartphone che stavano cercando di sbloccare di cui non hanno saputo indicare la provenienza; quattro persone sono state denunciate per non aver rispettato il divieto d’accesso alle aree urbane di cui erano destinatari. (segue) (Rer)