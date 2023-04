Roma: controlli nel centro storico, undici persone denunciate e una arrestata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 46 anni originario della provincia di Catania è stato denunciato perché trovato in possesso di un coltello a serramanico che è stato sequestrato. Denunciate anche due persone, colpite dal divieto di ritorno nel comune di Roma, un 54enne originario della provincia di Napoli e un 30enne della provincia di Lecce. Trovata a infastidire i passeggeri intenti a fare i biglietti ad una fermata metro, una donna di 39 anni originaria di Benevento è stata denunciata dai Carabinieri perché, durante la fase di identificazione ha proferito frasi offensive e oltraggiose nei confronti dei militari. Nei suoi confronti anche l’ordine di allontanamento. In un negozio, un romano di 52 è stato denunciato dai Carabinieri, dopo essere stato sorpreso mentre si allontanava da un negozio con capi d’abbigliamento non pagati, la merce è stata recuperata e restituita al proprietario. (segue) (Rer)