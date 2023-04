Roma: controlli nel centro storico, undici persone denunciate e una arrestata (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In ultimo un 37 romeno, senza occupazione e con precedenti è stato identificato e arrestato dai militari, poiché, risultato destinatario di un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, dovendo scontare una pena residua di 2 anni, 7 mesi e 26 giorni di reclusione per il reato rapina. Le 11 sanzioni sono state comminate a 2 persone quali assuntori di sostanze stupefacenti; 7 perché sorprese a stazionare nei pressi di fermate della metropolitana; il titolare di un ristorante di via Milazzo è stato sanzionato per nel suo locale sono state riscontrate carenze igienico-sanitarie dei locali e mancata tracciabilità dei prodotti alimentari; un altro ristoratore di viale Castro Pretorio è stato sanzionato per mancata tracciabilità delle retribuzioni dei dipendenti. (Rer)