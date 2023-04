© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente della commissione Difesa alla Camera, Piero Fassino, si è recato a Costanza, in Romania, per incontrare il distaccamento dell’Aeronautica militare italiana schierato per le missioni di Air Policing della Nato. Lo ha riferito su Twitter l’ambasciatore d’Italia in Romania, Alfredo Durante Mangoni. Fassino ha preso parte alla cerimonia del cambio del comando.(Rob)