Torino: gli appuntamenti di oggi

- PiemonteOre 10, Torino, Palazzo della Regione Piemonte, piazza Castello 165, Sala Trasparenza, l'assessore all'Ambiente partecipa alla presentazione della misura del Pnrr "Reti di servizi di facilitazione digitale", rivolta agli enti del Terzo SettoreOre 13, Torino, Palazzo della Regione Piemonte, piazza Castello 165, Sala Trasparenza, l'assessore alla Cultura partecipa alla conferenza stampa “IYF Torino 2023 - Italia Youth Forum - Associazione Italiana Giovani Unesco”TorinoOre 9:30, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione della Commissione Pari Opportunità. Odg: Bilancio di previsione 2023-2025 e Documento Unico di Programmazione. Illustrazione per le materie di competenza dell'assessora FogliettaOre 10, Bologna, Istituto d'Arte Applicata e Design: l'assessore Rosatelli partecipa al Tavolo Assessor* CASA "Un'alleanza municipalista per una politica nazionale sulla casa"Ore 11, Palazzo Reale: l'assessora Purchia interviene alla conferenza stampa di presentazione della mostra dedicata a Leonardo da VinciOre 11:30, Palazzo Civico, sala Carpanini: riunione delle Commissioni VI, I,II,V. Odg: Bilancio di previsione 2023-2025 e Documento Unico di Programmazione. Illustrazione per le materie di competenza dell'assessore Carretta. (segue) (Rpi)