Vaticano: Papa, ogni sacerdote ha sua crisi vocazionale che non deve generare doppiezze

- Pronunciando l'Omelia per la Messa del Crisma nella Basilica vaticana, Papa Francesco ha esortato i sacerdoti presenti ha ad affrontare la crisi vocazionale che tutti subiscono nei tempi e nei modi che sceglie il Signore evitando "doppiezze" che non vanno tollerate. "Anche per noi c'è stata una prima unzione, cominciata con una chiamata d'amore che ci ha rapito il cuore" ha detto il Pontefice, che poi ha aggiunto "secondo i tempi di Dio, giunge per ciascuno la tappa pasquale, che segna il momento della verità. Ed è un momento di crisi, che ha varie forme - secondo Francesco - questa tappa rappresenta un crinale decisivo per chi ha ricevuto l'unzione. Si può uscirne male, planando verso una certa mediocrità", oppure "è il tempo, per noi come per gli Apostoli, di una 'seconda unzione', dove accogliere lo Spirito non sull'entusiasmo dei nostri sogni, ma sulla fragilità della nostra realtà". "È un'unzione che fa verità nel profondo, che permette allo Spirito di ungerci le debolezze, le fatiche, le povertà interiori. Allora l'unzione profuma nuovamente: di Lui, non di noi", ha spiegato il Santo Padre. (Civ)