Lazio: Pedica (+Europa), su arsenico nell'acqua non c'è più tempo da perdere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Promuovere una campagna a difesa della salute dei cittadini nei comuni del Lazio interessati dal problema dell'arsenico nell'acqua, coinvolgendo tutti i cittadini. È l'iniziativa lanciata dal segretario regionale del Lazio di +Europa, Stefano Pedica. "Nonostante siano passati alcuni anni dall'allarme lanciato dalla Ue sulla presenza di livelli troppo alti di arsenico negli acquedotti italiani - sottolinea Pedica - il Lazio resta maglia nera. I comuni dove la presenza del metallo nell'acqua è superiore ai 10 microgrammi per litro sono più di 56 e i cittadini chiedono subito risposte chiare. +Europa organizzerà presto un tour della salute nei comuni toccati dal problema dell'arsenico, coinvolgendo direttamente tutti i cittadini. E lo slogan sarà non voglio bere arsenico. Il nostro Partito deve diventare sempre di più il partito della gente, il luogo dove si discutono e si affrontano i problemi di tutti i giorni. Sono arrivate molte denunce da parte dei cittadini, che chiedono di non essere trascurati o ignorati. E allora perché non creare una grande agorà, dove discutere di ambiente e salute?". (Com)