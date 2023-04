Moldova: Geoana (Nato), spetta a Chisinau decidere quali rapporti intrattenere con l’Alleanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il livello dei rapporti fra la Nato e la Moldova è una decisione che spetta alle autorità di Chisinau. Lo ha detto il vice segretario generale della Nato, Mircea Geoana, in un'intervista all'agenzia d'informazione romena "Agerpres". "La Nato ha da tempo superato il livello del Partenariato per la pace nelle sue relazioni con la Moldova", ha affermato Geoana. "La Moldova è un nostro partner da diversi decenni e, ovviamente, il risveglio alla triste realtà in cui la Russia è un Paese molto aggressivo che usa la forza militare contro i suoi vicini ha portati Chisinau a presentare delle proposte ancora più ambiziose nel già esistente partenariato con la Nato e con l'Unione europea", ha affermato Geoana. "Questo pacchetto di capacità di difesa e resilienza che la Moldova ci ha presentato come organizzazione, agli Stati alleati a livello bilaterale, all'Unione europea come organizzazione, agli Stati membri dell'Ue a livello bilaterale e al partenariato congiunto Nato-Ue per la Moldova è alla nostra attenzione e anche i nostri ministri degli Esteri hanno sottolineato la necessità di sostenere ulteriormente, praticamente, finanziariamente e politicamente la Moldova e gli altri partner sotto la crescente pressione della Federazione Russa" , ha aggiunto Geoana che ha incluso tra le priorità che avrà nel suo mandato di vice segretario generale della Nato, recentemente prorogato fino all'ottobre 2024, affrontare i problemi di sicurezza dei paesi partner: Moldova, Georgia e Bosnia Erzegovina(Rob)