Cina-Francia: premier Li a Macron, da Pechino “grande importanza” ai legami con Parigi

- La Cina attribuisce grande importanza alle relazioni con la Francia e auspica che la visita condotta dal presidente Emmanuel Macron a Pechino possa contribuire a rafforzare i legami bilaterali. Lo ha dichiarato il primo ministro cinese Li Qiang in apertura al colloquio tenuto oggi con il capo di Stato francese, arrivato ieri in Cina per una visita di tre giorni. Macron è il primo leader di un grande Paese occidentale a visitare Pechino dalla rielezione di Xi Jinping per un terzo mandato presidenziale, il che “testimonia l’importanza delle relazioni tra Cina e Francia”, ha detto Li. Le intese che verranno raggiunte nell’ambito della visita tracceranno il futuro sviluppo delle relazioni bilaterali e invieranno “segnali positivi” nella collaborazione che la Cina intende intrattenere con la Francia e l’Europa per promuovere pace e stabilità a livello globale, ha aggiunto il premier. (Cip)