Regno Unito: 500 migranti saranno ospitati in una chiatta ormeggiata nel Dorset

- Circa 500 migranti maschi adulti saranno ospitati in una chiatta nel Dorset "nei prossimi mesi". Il natante, attualmente in Italia, sarà "significativamente più economica degli hotel", ha riferito il ministero dell'Interno britannico, che ha così annunciato i nuovi piani del governo per la gestione dei migranti clandestini. Il ministero dell'Interno ha confermato che la chiatta a tre piani con 222 stanze, oltre a fornire alloggi di base e funzionali, assistenza sanitaria e ristorazione, avrà degli agenti di sicurezza a bordo per ridurre al minimo i disagi alle comunità locali. (Rel)