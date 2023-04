Sardegna: a Cagliari raccolta di fondi patrocinata da Comune per popolazioni terremotate Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si intitola “Pasqua solidale per la Siria” la campagna di raccolta fondi patrocinata dal Comune di Cagliari e organizzata dal Patriarcato Greco Melchita Cattolico in risposta della grave emergenza in corso in Siria, recentemente colpita da terribili terremoti. Il danaro che verrà raccolto con donazioni libere sul conto corrente operativo su Banca Intesa San Paolo, IBAN IT80C0306909606100000187419, intestato all'Associazione Culturale di Volontariato Beneficenza Ordine Patriarcale Santa Croce di Gerusalemme, “servirà per acquistare beni di prima necessità per le famiglie e dei bambini della Siria”. “L'immediatezza degli aiuti è importante. Ma conta ancora di più il prosieguo”, hanno rimarcato il sindaco Paolo Truzzu, con gli assessori Marina Adamo e Fioremma Landucci riferendosi anche alle difficoltà della popolazione siriana, sia a livello sanitario, che alimentare, in maniera particolare l'approvvigionamento di acqua potabile. “Pasqua solidale per la Siria si rivolge a tutta la città”, ha spiegato Truzzu evidenziando la valenza dell'iniziativa e ringraziando l'Associazione Culturale di Volontariato Beneficenza Ordine Patriarcale Santa Croce di Gerusalemme, rappresentata dal presidente Salvatore Sotgiu. (Rsc)