© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quattordici anni fa il terribile terremoto che colpì L’Aquila e l’Abruzzo. Resterà per sempre vivo in noi il ricordo delle 309 vite spezzate in quella lunga notte che stravolse il cuore di tutta la Nazione". Lo scrive su Twitter il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida. (Rin)