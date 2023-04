Berlusconi: Tajani, sue condizioni di salute sono stabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le condizioni del presidente Silvio Berlusconi sono stabili e il modo migliore per aiutarlo come Forza Italia “è riorganizzarci in vista elle elezioni amministrative di maggio”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al “Tg1”. “Non è possibile parlarci perché è in terapia intensiva”, ha detto Tajani, che ha specificato di aver sentito questa mattina “il professor Zangrillo”, medico di fiducia di Berlusconi, che lo ha rassicurato.(Res)