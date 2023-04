Francia: sondaggio, Le Pen presidente se le elezioni si tenessero oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, batterebbe il presidente, Emmanuel Macron, con il 55 per cento dei voti se le elezioni presidenziali francesi si dovessero tenere oggi. È quanto emerge da un sondaggio condotto da Elabe per l'emittente televisiva "BfmTv". Al primo turno Le Pen arriverebbe in testa con il 31 per cento delle preferenze, davanti a Macron che otterrebbe il 23 per cento. Il leader della France Insoumise Jean-Luc Mélenchon resterebbe dietro al 18,5 per cento.(Frp)