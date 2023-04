Migranti: ministra Interno tedesca scettica su altri fondi ai Laender per accoglienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Interno tedesca, Nancy Faeser, ha mostrato scetticismo in merito alla possibilità che il governo federale possa stanziare ulteriori fondi a favore dei Laender e dei comuni per l’accoglienza dei migranti. “Trovo strano quando si dice già, all'inizio di aprile, che i soldi per quest'anno non bastano”, ha affermato l’esponente del Partito socialdemocratico tedesco (Spd). Intervistata dal gruppo editoriale Funke, Faeser ha aggiunto che, nel 2022, il governo federale ha messo a disposizione di Laender e comuni “molto” per l’accoglienza e la sistemazione dei migranti: “4,4 miliardi di euro”. Inoltre, l’esecutivo tedesco si è fatto carico delle prestazioni sociali per i profughi giunti in Germania dall’Ucraina invasa dalla Russia. Per il 2023, il governo del cancelliere Olaf Scholz ha promesso a Laender e comuni 2,75 miliardi di euro di sostegno aggiuntivo in una fase iniziale. La questione verrà ulteriormente discussa durante un incontro che, il 10 maggio, si terrà a Berlino tra governo federale, Stati e municipalità alla presenza di Scholz. Intanto, Faeser ha ammesso che la situazione dei comuni è “molto difficile” di fronte alla sistemazione dei migranti. Al riguardi, l'esponente della Spd ha osservato che è necessario un approccio congiunto per affrontare il problema. La ministra dell’Interno tedesca ha poi sottolineato come il governo federale si sia rifiutato di porre limiti al numero di migranti che arrivano in Germania. In particolare, Faeser ha dichiarato: “Stiamo vivendo una guerra terribile nel mezzo dell'Europa. Otto rifugiati su dieci provengono dall'Ucraina. Non ci possono essere limiti all’umanità”. Da mesi, sia i Laender sia i comuni denunciano di trovarsi al limite delle loro capacità per l'accoglienza e la sistemazione dei migranti. (Geb)