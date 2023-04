Forza Italia: Tajani, Berlusconi è sempre attivo, "è il nostro leone, non molla mai"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Silvio Berlusconi ha lavorato “sino all’altro ieri sera” perché si sta organizzando un grande evento di Forza Italia a maggio a Milano “per dare impulso alla nostra attività”: “è il nostro leone, non molla mai”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al “Tg1”. “Era molto attivo sino all’altro ieri sera e mi chiedeva delle nostre manifestazioni elettorali”, ha spiegato Tajani. “Stava seguendo con grande attenzione tutto ciò che accadeva e ci dava indicazioni”, ha aggiunto. “Lucidissimo, in forma e poi c’è stato quest’evento che lo ha portato al ricovero, ma la notte l’ha trascorsa bene, le condizioni sono stabili”, ha detto. “Non ci sono correnti o capetti” in Forza Italia, “c’è un solo leader”. (Res)