Ucraina: Tajani, Putin con la guerra ha ottenuto allargamento Nato, ora sfrutta propaganda

- Il presidente russo Vladimir Putin con l’invasione dell’Ucraina è riuscito ad allagare la Nato e compattare Europa e Stati Uniti e ora cerca di difendersi con la propaganda. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al “Tg1”. “Ora si confronta con difficoltà e problemi organizzativi. La macchina da guerra lascia un po' a desiderare. Per il rapporto di forza che c’era all’inizio fra Russia e Ucraina era una guerra che si sarebbe dovuta concludere in due giorni e invece non riesce ad avanzare, per questo Putin deve far capire alla sua opinione pubblica di poter avanzare”, ha detto Tajani. (Res)