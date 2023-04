Ucraina: Tajani, Cina deve svolgere un'azione positiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina deve svolgere un’azione positiva nel conflitto in Ucraina. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al “Tg1”. “Credo che sia anche nell’interesse della Cina non avere una guerra lunga. La Cina ha bisogno di pace se vuole perseguire i suoi obiettivi commerciali. Dobbiamo convincere Xi Jinping” in tal senso, ha detto Tajani. “Nonostante gli aiuti che diamo all’Ucraina l’obiettivo è sempre quello della pace”, ha detto il ministro. (Res)