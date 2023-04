Tunisia: Tajani, nostro obiettivo è la stabilizzazione del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia vuole favorire una stabilizzazione della Tunisia, non è solo una questione di flussi migratori. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al “Tg1”. “Non solo per il momento i tunisini che arrivano dal Paese, ma abitanti soprattutto della Costa d’Avorio che partono in particolare dal porto di Sfax. La prossima settimana sarà a Roma il ministro degli Esteri e abbiamo parlato con il governatore della Banca centrale tunisina”, ha detto Tajani. “E’ chiaro che la Tunisia deve fare delle riforme, perché il Fondo monetario internazionale senza le riforme non invierà i fondi necessari. Io ho proposto di inviare una prima tranche di 300 milioni, vediamo come avanzano le riforme, e se avanzano diamo una seconda tranche”, ha detto il ministro. “Questo aiuta la necessità della Tunisia di essere aiutata e la necessità di tutti di vedere avanzare le riforme necessarie alla democrazia tunisina. Attenzione perché sennò arrivano i russi: (il ministro degli Esteri Sergej) Lavrov ha già chiamato il ministro tunisino e non è nel nostro interesse avere basi russe nel Mediterraneo”, ha detto il ministro. (Res)