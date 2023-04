© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' fondamentale destagionalizzare il turismo, per far aumentare i flussi e per stabilizzare i lavoratori. Lo ha detto il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, ai microfoni di “24 Mattino” su Radio24. Bisogna "fare delle offerte turistiche diverse, sostenibili, lavorare di più sull'offerta digitale ad esempio, lavorare sulla cartellonistica per i cammini ad esempio", ha aggiunto.(Rin)