Pnrr: Tajani, progetti devono essere flessibili, Forza Italia lo dice dall'inizio

- I progetti inseriti nel Pnrr devono essere flessibili: Forza Italia lo chiede dall’inizio e continua a chiederlo. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al “Tg1”. “So bene che il dialogo con Bruxelles serve ma non vuol dire che se c’è una richiesta aggiuntiva arriva un cataclisma”, ha detto il ministro, confidando “nell’operato del ministro Raffaele Fitto”. “I problemi vanno affrontati e risolti, come quelli delle pubbliche amministrazioni locali”, ha aggiunto. “Bisognerà discutere e trattare sui progetti di Firenze e Venezia, ora la Commissione esprime delle riserve ma lavoreremo per garantire i fondi ai progetti iniziali approvati durante il governo Draghi”, ha detto il ministro. (Res)