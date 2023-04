Regno Unito: sondaggio, 32 per cento cittadini insoddisfatto del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solo il 17 per cento del pubblico britannico si dichiara molto soddisfatto del funzionamento del sistema politico, mentre il 32 per cento si è detto insoddisfatto. È quanto emerge da un sondaggio globale del Policy Institute del King's College di Londra, condotto nell'ambito del World Values Survey e ripreso dal quotidiano "The Independent". Il Regno Unito si colloca tra i paesi più bassi, e i suoi livelli di soddisfazione sono simili ai livelli di soddisfazione di Russia (16 per cento), Messico (17 per cento) e Nigeria (15 per cento). Tali dati sono stati raccolti nel 2022, anno in cui Boris Johnson si è dimesso da primo ministro dopo che il suo governo era stato indagato per violazioni durante la pandemia di Covid-19, mentre Liz Truss ha ricoperto la carica sua carica di premier per soli 44 giorni prima di dimettersi. (Rel)