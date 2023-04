Russia: Mironov (Russia Giusta) propone di abolire moratoria su pena di morte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del partito Russia Giusta, Sergej Mironov, ha lanciato un appello al presidente della Corte costituzionale della Russia, Valerij Zorkin, con una proposta di considerare l'abolizione della moratoria sulla pena di morte in Russia. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa "Tass". Secondo Mironov, la necessità di reintrodurre la pena capitale è dovuta alla situazione geopolitica, alle azioni ostili dell'Occidente collettivo contro la Russia, nonché agli attacchi terroristici sul suo territorio. Il presidente della Russia Giusta ha inoltre osservato che la moratoria sulla pena di morte è stata una delle ragioni essenziali per aderire al Consiglio d'Europa nel 1996, mentre Russia ha smesso di far parte dell'organizzazione nel 2022. "Pertanto, gli obblighi precedentemente adottati, compresi quelli relativi alla moratoria sulla pena di morte, hanno perso rilevanza e non solo non hanno un significato politico e giuridico significativo, ma minacciano anche la sicurezza e l'integrità della Russia", ha concluso Mironov. (Rum)