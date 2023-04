Rifiuti: chiuso il Tmb di Rocca Cencia, Gualtieri "giornata importante" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo dato disposizione ad Ama di svuotare la fossa da seimila tonnellate di rifiuti, in massimo 21 giorni. Oggi è arrivata la notifica del dissequestro dalla magistratura e Ama rientra in pieno possesso dell'impianto e quindi può decidere rispetto a obiettivi chiari: un ciclo sostenibile e verde, meno emissioni, meno consumo di suolo e basta col tour dei rifiuti, che poi di nuovo vengono trattati e poi magari vanno in discarica o in tmv lontani e costosi. Ora a Roma discariche zero, un ciclo basato sul trasporto su ferro. Un tmb ha un Impatto molto maggiore di un tmv. Non spostiamo il problema da una parte all'altra, cambiamo il modello per un territorio che merita un risarcimento", ha concluso il sindaco. "Questo era un provvedimento atteso, avevo garantito che avremmo chiuso Rocca Cencia nel corso della consiliatura", ha detto l'assessora capitolina all'Ambiente e ciclo dei rifiuti, Sabrina Alfonsi. "Dopodiché - ha spiegato - i cittadini hanno fatto ricorso contro il revamping, noi avevamo detto che avremmo rinunciato al revamping per passare a un altro utilizzo di questo sito. Abbiamo chiesto il dissequestro, nel frattempo si sforavano i dati sugli odori, e quindi abbiamo deciso di anticipare di qualche giorno, in realtà di un giorno solo perché poi il dissequestro è arrivato", ha concluso Alfonsi. (segue) (Rer)