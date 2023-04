Scozia: "Telegraph", arresto Murrell ha creato "sconcerto in un partito già vacillante"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'arresto di Peter Murrell, il marito dell'ex prima ministra scozzese Nicola Sturgeon, e il silenzio della stessa, hanno gettato "in uno stato di sconcerto e confusione un partito già vacillante". È quanto scrive il quotidiano "The Telegraph", secondo cui "solo un'elezione anticipata può svegliare la Scozia da questo incubo del Partito nazionale scozzese (Snp)". Murrell, che ha ricoperto la carica di amministratore delegato dell'Snp, è stato arrestato ieri mattina e rilasciato senza alcuna accusa, in attesa di ulteriori risultati dalle indagini in corso. La casa di Sturgeon e Murrell vicino a Glasgow e la sede del partito a Edimburgo sono state sottoposte a intense ricerche di polizia. Molti osservatori, commenta il quotidiano, sono giunti all'opinione che l'imminente arresto di Murrell sia stato il motivo principale delle dimissioni di Sturgeon il mese scorso, sebbene l'ex prima ministra abbia costantemente cercato di deviare le domande sulle indagini sulle finanze del suo partito iniziate nel 2021. (Rel)