Thailandia: elezioni generali, Pheu Thai conferma candidatura della figlia dell'ex premier Thaksin (2)

- Il primo ministro della Thailandia, Prayuth Chan-ocha, ha dichiarato lunedì che il Paese ha bisogno di un leader esperto, in vista delle elezioni generali in programma nel Paese il mese prossimo. L'ex capo dell'esercito, salito al potere con un golpe nel 2014, ha partecipato a un comizio elettorale a Bangkok con candidati e sostenitori del Partito unito della nazione thai (Utn). La Thailandia "ha bisogno di persone che sappiano come fare il loro lavoro. Se non l'hanno mai fatto, non ne sono in grado", ha dichiarato il capo del governo. Prayuth è in difficoltà nei sondaggi, che in vista delle elezioni attribuiscono un vantaggio al partito Pheu Thai e alla sua candidata premier Paetongtarn Shinawatra, figlia dell'ex premier in esilio Thaksin Shinawatra. (segue) (Fim)