Usa-Filippine: ministeriale nel formato "2+2" in programma a Washington l'11 aprile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso febbraio il presidente filippino Ferdinand Marcos Junior ha raggiunto con gli Stati Uniti un’intesa per l’estensione dell’Accordo sulle forze in visita (Visiting forces agreement, Vfa) del 1998 e dell’Accordo di cooperazione in materia di difesa del 2014. L’intesa, ha spiegato Marcos, dovrebbe rafforzare la difesa costiera delle Filippine. Dall’altro lato, essa s’inserisce nel quadro della strategia del presidente statunitense Joe Biden volta a potenziare le alleanze di Washington nell’Indo-Pacifico con l’obiettivo di contenere la crescente assertività militare della Cina e di scoraggiare la possibile invasione di Taiwan da parte di Pechino. L’accordo, come prevedibile, è stato accolto con delusione dalla Cina, che il mese scorso ha espresso la propria “forte opposizione” all’aumento della presenza militare Usa nelle Filippine in occasione della visita di una delegazione del ministero degli Esteri a Manila. L’ambasciata cinese nelle Filippine, da parte sua, ha avvertito in un comunicato che l’accordo di cooperazione con Washington “trascinerà il Paese negli abissi del conflitto geopolitico e finirà con il danneggiarne l’economia”. (Was)