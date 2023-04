Usa: Blinken a colloquio con segretario generale Onu Guterres

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio con il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres. Lo ha riferito tramite una nota il dipartimento di Stato Usa, secondo cui i due interlocutori hanno ribadito l'importanza di "salvaguardare i principi della sovranità e dell'integrità territoriale alla luce della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina". Blinken ha ringraziato il segretario generale per gli sforzi delle Nazioni Unite tesi a rafforzare l'iniziativa sul grano del Mar Nero, e ha espresso preoccupazione per "gli ostacoli della Russia alle esportazioni alimentari ucraine". Infine, Blinken ha espresso la preoccupazione degli Stati Uniti per le nuove restrizioni imposte dai talebani alle libertà delle donne afgane. (Was)