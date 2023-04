Usa: Fbi e militari confondono stanza d'albergo durante esercitazione, arrestano ospite ignaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Funzionari del Federal Bureau of Investigation (Fbi) e militari del Comando delle operazioni speciali dell'Esercito degli Stati Uniti (Usasoc) impegnati in una esercitazione congiunta alla periferia di Boston hanno fatto irruzione nella stanza d'albergo sbagliata e arrestato un civile ignaro, prima di rendersi conto dell'errore. Lo riferisce l'emittente televisiva "Cnn", che cita una nota dell'Fbi. L'incidente si è verificato martedì, mentre la divisione di Boston dell'Fbi assisteva i militari nella "simulazione di una situazione che il loro personale potrebbe incontrare in un ambiente operativo". Il personale impegnato nell'esercitazione "è stato inviato per errore nella stanza sbagliata sulla base di informazioni non accurate, e ha arrestato un individuo anziché l'attore di ruolo", afferma la nota. Il tenente colonnello dell'Usasoc Mike Burns, interpellato dalla "Cnn", si è scusato per l'incidente. (Was)