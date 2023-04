Corea del Nord: Pyongyang minaccia "azioni offensive" in risposta alle esercitazioni sudcoreane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha minacciato oggi di intraprendere "azioni offensive" in risposta all'intensificazione delle esercitazioni congiunte delle forze armate di Corea del Sud e Stati Uniti. Secondo l'agenzia di stampa ufficiale nordcoreana "Kcna", le manovre militari in Corea del Sud e lo schieramento di risorse militari strategiche statunitensi nella regione hanno trasformato la Penisola coreana "in una enorme polveriera, che potrebbe esplodere in qualunque momento". "Le provocazioni militari dei guerrafondai americani hanno superato il limite di tolleranza", afferma un editoriale dell'agenzia, secondo cui "la deterrenza militare (della Corea del Nord) continuerà a dar prova della sua (...) missione cruciale tramite azioni offensive". La minaccia è giunta in contemporanea con l'arrivo a Seul del rappresentante speciale degli Stati Uniti per la Corea del Nord, Sung Kim, e con la conclusione di una esercitazione navale congiunta delle forze armate sudcoreane, statunitensi e giapponesi. (segue) (Git)