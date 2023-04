Corea del Nord: Pyongyang minaccia "azioni offensive" in risposta alle esercitazioni sudcoreane (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sarà abbastanza chiaro come verranno utilizzate le bombe nucleari della Corea del Nord, se la deterrenza bellica non funziona con quanti si scatenano, non avendo paura delle armi nucleari". Secondo l'agenzia di Pyongyang, statunitensi e sudcoreani "dovrebbero pensarci due volte, per evitare davvero una sfortunata catastrofe, e dovrebbero essere consapevoli che dovranno pagare a caro prezzo per i loro atti avventati”. (Git)